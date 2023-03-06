نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 05:50 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:07 والمد الثاني عند الساعة 02:29 والجزر الأول عند الساعة 19:57 والجزر الثاني عند الساعة 07:37.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:41 والمد الثاني عند الساعة 22:30 والجزر الأول عند الساعة 16:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:38.