نشكركم على متابعتكم خبر مجلس الوزراء يعتمد إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 05:50 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقصر الوطن في أبوظبي، الإثنين، إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة والذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة والذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار .. البنك تشترك فيه أكثر من 75 دولة اختارت إنشاء المكتب الاقليمي في الإمارات».

وتابع سموه: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أجندة سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة.. واطلعنا على تقرير إنجازات مجلس العمل المناخي.. واعتمدنا خطة عمل المجلس للفترة القادمة وخاصة في ما يتعلق بتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول العام 2050».