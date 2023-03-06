نشكركم على متابعتكم خبر أمام رئيس الدولة ونائبه… أربعة وزراء يؤدون اليمين الدستورية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 05:50 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أدى اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معالي الوزراء الجدد في حكومة الإمارات.

وقد أدى اليمين خلال مراسم أقيمت اليوم في قصر الوطن في أبوظبي كلٌّ من: معالي شما بنت سهيل المزروعي عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والشباب، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة وأمين عام لمجلس الوزراء، ومعالي جبر محمد غانم السويدي وزير دولة.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للوزراء التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية بما يخدم مصلحة الوطن ويواكب تطلعات المواطن.

وقال سموه، إن مسيرة التنمية التي يمضي الوطن في تحقيقيها بحاجة إلى جهود الجميع لاستدامتها وتعزيز مكتسباتها، مؤكداً سموه أهمية الحرص على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد الذي يقوم على تكامل الأدوار والمهام. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص قيادة دولة الإمارات على التطوير المستمر لمنظومة العمل الحكومي بما يلبي متطلبات كل مرحلة مع ما تشهده من متغيرات تستلزم مرونة في الأداء الحكومي لاستيعاب المستجدات.

وقال سموه: “إن التطوير المتواصل لمنظومة العمل الحكومي هو طريقنا إلى التفوق… مؤكداً أن لدينا حكومة اتحادية قوية ومرنة تدرك متطلبات كل مرحلة “.

حضر أداء اليمين الدستورية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وبحضور عدد من الشيوخ والوزراء.