نشكركم على متابعتكم خبر مصنع بقيمة 200 مليون درهم في دبي الصناعية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 04:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت مجموعة “سيلفر لاين جيت”، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الحليب والمنتجات ذات الصلة في المنطقة. عن إنشاء مصنع متطور ومستودعات ومكاتب بمساحة 1.37 مليون قدم مربع في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة “تيكوم”. بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ومبادرة “اصنع في الإمارات”.

ومن المتوقع الانتهاء من تشييد مصنع “سيلفر لاين جيت” بقيمة استثمار 200 مليون درهم إماراتي في عام 2025، وفق “البيان”.

ومدينة دبي الصناعية هي من الجهات الرئيسية المساهمة في تنفيذ “مشروع 300 مليار”. وتسهم في تعزيز سلاسل توريد المنتجات الغذائية المحلية عبر استقطاب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات. إلى دولة البنية التحتية المتكاملة للصناعات والأراضي الصناعية والمستودعات والمناطق المخصصة لسكن العاملين والمساحات المفتوحة لدعم قطاع التصنيع والتوزيع بشكل متكامل.

وتعد مدينة دبي الصناعية من مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لمجموعة “تيكوم”، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات. ومدينة دبي للإنتاج ومجمع دبي للعلوم ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم.