شرطة أبوظبي تُطلق مبادرة “بلمسة.. كُلنا نقرأ”

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة “بلمسة.. كلنا نقرأ” ضمن فعاليات “شهر القراءة” وفي إطار مبادراتها التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة بين فئات المجتمع كممارسة مستدامة ورفع مستويات الثقافة المجتمعية وتبني القراءة لدورها الحيوي في توسيع المعارف وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

وبحسب “وام”، أكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي أهمية ابتكار برامج ومبادرات تهتم بنشر ثقافة القراءة والاطلاع المستمر على الإنتاج الثقافي والمعرفي بمختلف اللغات والمجالات المعرفية وغرس عادة القراءة لدى الأطفال والشباب، لافتًا إلى دور الاطلاع المستمر في توسيع مدارك الإنسان وتهيئته للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الحضارية الشاملة وتعزيز مستويات الوعي والسلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع.

وأوضح أن المبادرة تتيح للقارئ الاستفادة من ملخصات مجموعة قيمة من الكتب في مجالات متنوعة بطريقة مبتكرة عبر مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة من خلال مسح QR Code بالهاتف الذكي والمتوفر في أماكن مختلفة منها أسطح المكتب لأجهزة الحاسب الآلي على الشبكة الداخلية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وفي المصاعد والاستراحات والمكتبات المتوفرة في المراكز الشرطية .

وأضاف أن المبادرة ستتواصل على مدار العام وستوفر ملخصات لعدد 30 كتابًا في المجالات الأدبية والعلمية والاجتماعية بمعدل 5 كتب كل شهر لنشر المعرفة والتشجيّع على القراءة كممارسة يومية تنمي وتحفز القدرات الفكرية واللغوية .

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ “شهر القراءة” المتمثلة في الحفاظ على إنجازات الدولة الثقافية والمعرفية، واستدامة جهود مؤسسات الدولة في ترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع، وجعلها عادة يومية أصيلة لأفراد المجتمع وإرســـاء نموذج إماراتي حضاري يحتذى به في مجال القراءة والمعرفة بجانب سعيها لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للقراءة وتنمية الحصيلة المعرفية لأفراد المجتمع وتطوير المهارات والقدرات حفاظًا على المكتسبات الوطنية وتحقيق رؤية دولة الإمارات المستقبلية فى المجالات كافة وتعزيز مكانتها وجهة ثقافية وفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي.