نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات ودعم منصور بن زايد .. افتتاح “سوق المزارعين” للبيع بالجملة في ميناء زايد بأبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

ضمن سلسلة أسواق المزارعين التي يتم تنظيمها بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، افتتحت الهيئة “سوق المزارعين” للبيع بالجملة في ميناء زايد في أبوظبي، وذلك في إطار حرص سموه على تمكين المنتج المحلي، وزيادة دخل أصحاب المزارع، بالإضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وبحسب “وام”، يعمل سوق المزارعين للبيع بالجملة يومياً من الساعة الواحدة ظهراً حتى العاشرة مساءً، وذلك خلال الفترة من فبراير 2023 حتى مايو المقبل، ويوفر 13منصة تسويقية مخصصة لـ 20 مزارعاً وتتسع لبيع نحو 20 طناً من المنتجات الزراعية المحلية يومياً، وذلك للبيع بالجملة لتجار التجزئة والجملة، والمستهلكين الذين يرغبون في شراء كميات متوسطة وكبيرة.

ويحظى السوق بدعم ورعاية هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك في إطار سعيها لفتح قنوات تسويقية مبتكرة لصغار المنتجين في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي وتسهيل وصوله للمستهلكين، وتقوم شركة “سلال” التابعة لشركة القابضة (ADQ) على إدارة السوق وتسجيل المزارعين الراغبين في المشاركة وبيع منتجات مزارعهم مباشرة لتجار الجملة والتجزئة.

وقال سعادة سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن مبادرة أسواق المزارعين تحظى باهتمام ودعم كبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ، وذلك في إطار حرص سموه على تنمية قطاع الزراعة وزيادة دخل المزارعين، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وأوضح أن إقامة سوق المزارعين للبيع بالجملة تجرِبة فريدة تتيح للمزارعين التواصل مباشرة مع تجار التجزئة دون الحاجة لوسطاء، بما يضمن للمزارعين الحصول على سعر عادل لمنتجاتهم، كما يضمن للمستهلكين الاستمتاع بالمنتجات المحلية الطازجة بجودة عالية وبتكلفة معقولة.

وأشار إلى أن هذا السوق يعد فرصة لتجار الجملة والتجزئة لشراء المنتجات الطازجة والواردة مباشرة من مزارع أبوظبي بما يضمن استدامة حصولهم على الإنتاج اليومي للمزارع، ويساعد على دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط حركة التجارة الداخلية.

وأشاد مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بجهود شركة “سلال” في عملية تجهيز السوق وإدارته، مؤكداً حرص كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية على دعم المنتج المحلي ومساعدة المزارعين والمربين على تسويق منتجاتهم.

من جانبه قال سالمين العامري الرئيس التنفيذي لشركة “سلال”: لطالما أخذت “سلال” زمام المبادرة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز وتمكين المزارعين المحليين، حيث تعد سوق ميناء زايد لمزارعي الجملة خطوة أخرى نحو دعم المزارعين في إمارة أبوظبي بعد النجاح الذي حققه سوق المزارعين في منطقة الوثبة”.

وأضاف تم توفير 20 منصة لعرض منتجات المزارعين بطاقة استيعابية تصل إلى 20 طناً من المنتجات الزراعية المتنوعة، كما تم تجهيزها للتداول المباشر بين أصحاب المزارع والتجار من دون الحاجة لوسيط، بما يضمن عوائد أفضل للمزارعين.

وأشار إلى أن موقع إقامة سوق المزارعين بالجملة يعد نموذجياً لما تتميز به منطقة ميناء زايد من سمعة واسعة باعتبارها وجهة دائمة للمشترين وتجار الجملة والتجزئة بالإضافة إلى شرائح واسعة من المستهلكين في إمارة أبوظبي.