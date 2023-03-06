نشكركم على متابعتكم خبر الرئيس المصري يؤكد اعتزاز بلاده بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 10:51 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتزاز بلاده بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، مشددا على أهمية مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم سعادة “محمد الشامسي” الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ.

وخلال اللقاء أعرب “محمد الشامسي” عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية المتميزة بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً، مثمناً ما شهدته الدولة في السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء “أحمد المطوع” رئيس القطاع الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبة الدولة الدائم لدى الجامعة العربية .