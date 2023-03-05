نشكركم على متابعتكم خبر «الإمارات» بطلاً لكأس ايفزا الذهبية للبولو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 مارس 2023 07:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

حافظ فريق الإمارات للبولو، بقيادة الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على كأس ايفزا الذهبي 2023 للبولو، للسنة الثانية على التوالي، عقب فوزه على فريق الحبتور بعشرة أهداف مقابل سبعة أهداف. واستمتعت جماهير البولو بنهائي شكّل مسك الختام للبطولة الأقوى والأعلى تصنيفاً بهانديكاب 20 جول، قدم الفريقان مباراة ولا أروع، وسط حضور جماهيري تجاوز 6000 متفرج، كان في مقدمهم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي وقفت إلى جانب فريقها طوال الأشواط الخمسة، والقطب النصراوي حميد بن دري أحد مؤسسي اللعبة بالدولة، وعمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو، ومارتن بيدرسون رئيس ايفزا دبي الشركة الراعية للكأس الذهبية.

من جهتها، أعربت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة فريق الأمارات، عن سعادتها الغامرة بالفوز بالكأس، مؤكدة أن البطولة نجحت بامتياز بكل المقاييس، تنظيمياً وفنياً، والنهائي بشكل خاص، تحول إلى مهرجان رياضي رائع، وقدمت جميع الفرق مستوى متميزاً.

كما وجهت سموها التهنئة إلى محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، موضحة أن اللعبة شهدت تحولاً وتطوراً كبيرين في المرحلة الحالية، وتبعث على التفاؤل بالمستقبل، بسبب وجوده ومعايشته للعبة، متمنية للاتحاد كل التوفيق والنجاح، والشكر والتهنئة لعناصر فريقها، ومعربة عن تفاؤلها بمواصلة فريقها لتحقيق مزيد من الألقاب، خلال مشاركته في بقية مسابقات الموسم.

بدوره، أشاد محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، بما حققته الكأس الذهبية من نجاحات، منوهاً بأن موسم البولو هذا العام، يدعونا إلى التفاؤل، بفضل تضافر الجهود وتعاون الجميع، متوقعاً أن يحقق البولو في السنوات القليلة المقبلة ترويجاً سياحياً كبيراً، ليضاف إلى الوجهات السياحية بالدولة، أسوة بباقي الألعاب الرياضية.

ووجّه رئيس اتحاد البولو، التهنئة إلى فريق الإمارات، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على فوز فريقها بكأس ايفزا الذهبية 2023 للبولو، كما هنأ فريق ذئاب دبي بالفوز بكأس بنتلي 2023، وأضاف: الكل فائز في هذه البطولة، فلا خاسر أو مهزوم، فنحن جميعاً ننصهر في بوتقة واحدة نحو تحقيق هدفنا السامي، وهو رفع علم دولتنا الغالية عالياً خفاقاً في جميع المحافل المحلية والخارجية.

من جانبه، أعرب مارتن بيدرسون رئيس سلطة المنطقة الحرة الدولية بدبي «ايفزا»، الراعي الرسمي لنشاط الحبتور، ولكأس دبي الذهبية 2023 للبولو، عن سعادته بما تحقق من نجاحات مذهلة وغير مسبوقة للبطولة، مؤكداً أن استمرار الرعاية أمر لا مفر منه، لما لها من مردود إيجابي رائع، موجهاً التهنئة إلى الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، ومتمنياً لباقي الفرق التوفيق في المرات المقبلة.

يذكر أن مارتن بيدرسون، توج الفائزين، ومنح نجم فريق الإمارات تومي بيريسفورد، أفضل لاعب في المباراة، والمهر نوفا التي يمتطيها لوكاس نجم فريق الإمارات، كأفضل مهر عامة، والمهر «اوبن بوليرا»، كأفضل خيل أرجنتيني.

كما قام جوزيف طيار مدير عام بنتلي، بتسليم فريقي ذئاب دبي كافو وغنتوت الكؤوس والميداليات لبطولة كأس بنتلي، وقامت كل من شركتي بيوبل أوفيت كابيتال للاستثمار، بتوزيع هدايا عبارة عن رحلات بالطائرة الهليكوبتر حول الإمارات، لعدد 20 شخصاً.