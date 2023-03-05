نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 مارس 2023 07:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

والرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 30 كم/س.

والخليج العربي يكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:29 والمد الثاني عند الساعة 02:13 والجزر الأول عند الساعة 19:33 والجزر الثاني عند الساعة 07:03.

ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:59 والمد الثاني عند الساعة 22:07 والجزر الأول عند الساعة 15:37 والجزر الثاني عند الساعة 04:11.