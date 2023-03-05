نشكركم على متابعتكم خبر ممثلاً لرئيس الدولة..حاكم الفجيرة يرأس وفد الإمارات إلى مؤتمر الأمم المتحدة الـ 5 المعني بالدول الأقل نمواً في الدوحة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 مارس 2023 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

يرأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد الدولة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نمواً والذي يبدأ أعماله اليوم في الدوحة في دولة قطر الشقيقة، وذلك ممثلاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.

يعقد المؤتمر على مدى مدى خمسة أيام، بحضور عدد من قادة العالم وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب.

وبحسب “وام”، تشمل المحاور الأساسية التي يناقشها المؤتمر الاستثمار في الكوادر البشرية والقضاء على الفقر وبناء القدرات إضافة إلى تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لدعم الدول النامية.

كما يبحث المؤتمر تعزيز مشاركة البلدان الأقل نمواً في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي ومواجهة تغير المناخ والتعافي من جائحة ” كوفيد – 19 ” وبناء القدرة على الصمود إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية من أجل الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نمواً.