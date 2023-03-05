تواصل التحضيرات لانطلاق الدورة الـ 32 من أيام الشارقة المسرحية

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 مارس 2023 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تتواصل التحضيرات لانطلاق الدورة الـ 32 من أيام الشارقة المسرحية، التي تنظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الفترة من 13 إلى 20 مارس الجاري.

وبحسب “وام”، في هذا الإطار عقدت اللجنة العليا للتظاهرة المسرحية التي تقيمها دائرة الثقافة اجتماعها الرابع بقصر الثقافة اليوم برئاسة أحمد بورحيمة مدير «الأيام» بحضور الأعضاء إسماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، ومحمد جمال، وعبدالله راشد.

استعرض الاجتماع تقرير لجنة «المشاهدة والتصنيف» التي ضمت عروض خليفة التخلوفة (الإمارات)، وغنام غنام (الأردن)، وخولة الهادف (تونس) وجرى اعتماد جدول العروض وفضاءاتها.

ناقش المجتمعون تجهيزات حفل الافتتاح الذي يقام مساء يوم (13) مارس الجاري، ويشهد تقديم العرض الفائز بـ «جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي» في نسختها العاشرة، التي نظمت في إطار الدورة «13» من مهرجان المسرح العربي الذي أقامته الهيئة العربية للمسرح من (10إلى 16) يناير الماضي في مدينة الدار البيضاء المغربية.. وهو العرض الإماراتي «رحل النهار» تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري، الذي قدمته فرقة مسرح الشارقة الوطني.

وعاينت لجنة المشاهدة والتصنيف الخاصة بالدورة الــ32 من أيام الشارقة المسرحية سبعة عروض، وانتقت منها عدة أعمال تتنافس فيما بينها وهي «ترنيمة» نص وإخراج محمد صالح لفرقة «ياس للمسرح»، و«قائمة الخديج» نص علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا (جمعية كلباء للمسرح)، و«الجلاد» نص أحمد ماجد وإخراج إلهام محمد (مسرح خورفكان للفنون).

واختارت اللجنة عدة عروض لتقدم على هامش «الأيام» وهي عرض «احتراق شمعة» نص وإخراج أحمد عبدالله راشد (جمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح)، و«سلام يا سلامة» نص ناجي الحاي وإخراج عمر غباش (مسرح دبي الأهلي)، و«مضارب بني كرش» نص وإخراج سالم العيان (مسرح رأس الخيمة).

كانت خمسة عروض قد تأهلت إلى مرحلة التنافس على جوائز الدورة الجديدة لـ«الأيام»، بعد إجازتها من قبل «لجنة مشاهدة» خصصت للعروض المسرحية الإماراتية المتقدمة للمشاركة في الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي نظم في الفترة من 20 إلى 27 فبراير الماضي، وتلك العروض هي «الحي الميت» نص عبدالله ملك وإخراج أحمد الأنصاري (المسرح الحديث بالشارقة)، و«أغنية الرجل الطيب» نص وإخراج مهند كريم (جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح)، و«تفسير بنت ياقوت» نص وإخراج علي جمال (مسرح دبي الوطني)، و«ميادير» نص إسماعيل عبدالله وإخراج حسن رجب (مسرح أم القيوين الوطني)، و«زغنبوت» نص إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري (مسرح الشارقة الوطني).

يحفل برنامج عروض الدورة الـ 32 من أيام الشارقة المسرحية التي تختتم يوم 20 مارس الجاري بعرضين من عروض الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة وهما العمل الحائز على جائزة أفضل عرض «الآنسة جوليا» للمخرجة دينا بدر، والعمل الحائز على جائزة أفضل إخراج وهو بعنوان «فشل عرض مسرحي» للمخرج يوسف المغني.