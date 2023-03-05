نشكركم على متابعتكم خبر «الهلال الأحمر الإماراتي» يفتتح مخيم إيواء مؤقت لمتضرري زلزال سوريا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 مارس 2023 07:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مخيماً ميدانياً مؤقتاً من خمسين خيمة يتسع لثلاثمائة شخص مجهز بالأسرة والأغطية والإنارة بالطاقة الشمسية وطرود غذائية وذلك لتأمين الإيواء اللازم للمنكوبين والمتضررين جراء الزلزال في سوريا.

وحضر الافتتاح سعادة عبدالحكيم النعيمي القائم بالأعمال في سفارة الدولة في دمشق وسعادة حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من المسؤولين.

وقال سعادة عبدالحكيم النعيمي «لازالت المساعدات المقدمة من دولة الإمارات مستمرة وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة ضمن عملية الفارس الشهم 2 واليوم يتم افتتاح منطقة الايواء الأولى المؤقتة والتي تم انشاؤها وفق المعطيات وبيانات الصادرة عن الجهات المختصة وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لتكون منطقة إيواء مؤقتة للعوائل الأكثر ضررا وستكون هناك مناطق إيواء أخرى لاحقاً».

من جانبه، قال محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا «إن الوفد المتواجد في سوريا يواصل تقديم كافة أشكال الدعم للمتضررين من الزلزال، لافتاً إلى أن افتتاح المخيم الميداني المؤقت للأهالي جاء وفق أعلى المعايير حيث يتم متابعة أوضاعهم وتوفير كامل الاحتياجات الأساسية لهم».