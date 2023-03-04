نشكركم على متابعتكم خبر بالفيديو..حمدان بن زايد يطمئن على مصابي زلزال سوريا في مستشفيات الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 مارس 2023 09:55 مساءً - متابعة:نازك عيسى

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عدداً من مصابي زلزال سوريا الذين وصلوا إلى الدولة، ويتلقون العلاج في مدينة خليفة الطبية في أبوظبي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية للهلال الأحمر الإماراتي، «أم الامارات»، بتوفير العلاج والرعاية الصحية للمصابين ذوي الحالات الحرجة الذين تضرروا من جراء الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

واطمأن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على الحالة الصحية للمصابين، واطلع خلال حديثه مع ذويهم على أوضاعهم بصورة عامة، والتقى سموّه الأطقم الطبية المشرفة على خطط العلاج وإعادة التأهيل، واستمع لشرح عن طبيعة الإصابات ومدى تماثلها للشفاء. ووجه سموه بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، وتمنى لهم الشفاء العاجل، وأن ينعم الله عليهم بالصحة والسلامة.

وأكَّد سموه وقوفَ دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً مع ضحايا الزلزال في كلّ من سوريا وتركيا، مشيراً إلى أن الدولة لن تدخر جهداً في سبيل دعم خطط التعافي من الأزمة في البلدين، وتعزيز قدرة المتأثرين على تجاوز ظروف الكارثة، التزاماً بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقها، وانطلاقاً من موقفها الثابت في مساندة ضحايا الكوارث الإنسانية والأزمات في أنحاء العالم.

وأشار سموّه إلى استمرار جهود حملة جسور الخير التي أطلقتها الإمارات، ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية لصالح المتضرّرين، وتوفير المزيد من احتياجاتهم الأساسية في ظل ظروفهم الراهنة.

وشكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان شركاء هيئة الهلال الأحمر في تنفيذ الحملة، وعلى رأسهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع، والمنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية على مستوى الدولة، وأشاد بدور المانحين والمتبرعين من الأفراد والمؤسسات في دعم فعاليات حملة جسور الخير، التي أظهرت بدرجة كبيرة تضامن قطاعات مجتمع الإمارات كافة مع المتضررين من الزلزال.

من جهتهم، ثمن أسر المصابين زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لهم، وأعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تؤكد اهتمام قيادة دولة الإمارات وحرصها على الوقوف إلى جانب كل من يحتاج إلى مد يد العون والمساعدة، وأشادوا بمبادرات وتوجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الامارات» مؤكدين أن سموها جسدت، من خلال موقفها الأصيل تجاه المتضررين، أسمى قيم التضامن والتآزر مع ضحايا الكارثة، وأن هذه المواقف الإنسانية النبيلة ليست بغريبة على سموها، فقد كانت ولاتزال سنداً قوياً وداعماً أساسياً لقضايا الشعوب الإنسانية.