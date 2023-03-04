نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان بولا تينوبو بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية نيجيريا الاتحادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 مارس 2023 07:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” فخامة بولا أحمد تينوبو بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية نيجيريا الاتحادية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس بولا تينوبو.





