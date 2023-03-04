نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 مارس 2023 05:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا في ضحايا حادث حريق مستودع الوقود في العاصمة جاكرتا الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى حكومة إندونيسيا وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.