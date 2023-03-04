نشكركم على متابعتكم خبر بلدية دبي تطلق فعالية “سوق رمضان” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تطلق بلدية دبي فعالية “سوق رمضان”، في شارع البلدية القديم، ضمن منطقة ديرة، في تاريخ 5 حتى 15 مارس، بين الساعة 10 صباحاً و8 مساءً.

وتهدف الفعالية للترويج لمحتوى الأسواق التقليدية والحفاظ على التراث وأصالة العادات الخاصة بالاستعداد للشهر الفضيل.

كما تسعى فعالية “سوق رمضان”، إلى دعم المستثمرين في الأسواق، بحسب ما ذكته صحيفة “الخليج” عبر تويتر.