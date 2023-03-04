نشكركم على متابعتكم خبر هيئة كهرباء ومياه دبي تفوز بجائزة من مجلس السلامة البريطاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي، جائزة الإنجاز الكبرى 2022 من مجلس السلامة البريطاني. والتي تعد أبرز جائزة عالمية في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

ويأتي ذلك تقديراً لفوز الهيئة بجائزة الشرف العالمية في مجال البيئة، وجائزة “سيف الشرف” في مجال الصحة والسلامة لأحد عشر عاماً.

وحصدت الهيئة خلال عام 2022، جائزة الشرف العالمية للمرة الحادية عشرة، وجائزة سيف الشرف للمرة الخامسة عشرة.