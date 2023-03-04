نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة: اتفاقية الشراكة مع تركيا خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 مارس 2023 02:49 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين.

وقال سموه على حسابه في “تويتر”: “شهدتُ والرئيس رجب طيب أردوغان خلال اتصال مرئي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.. خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين.. نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالخير والازدهار على الجميع”.