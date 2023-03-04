نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يعزي رئيس وزراء اليونان بضحايا تصادم القطارين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 مارس 2023 10:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة، اليوم، قدَّم خلاله خالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث تصادم القطارين أخيراً، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

هذا وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع اليونان، حكومة وشعباً في هذا الحادث الأليم.

وعبر كيرياكوس ميتسوتاكيس عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاعره الطيبة تجاه اليونان وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.