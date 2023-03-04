نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء ماليزيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تلقَّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أنور إبراهيم، رئيس وزراء مملكة ماليزيا الصديقة.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.