نشكركم على متابعتكم خبر أنور قرقاش: سلطان النيادي مثال حي على الاستثمار الناجح للإمارات في مواطنيها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 07:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن فخره بما يحققه “برنامج الإمارات للفضاء” من إنجازات وطنية وعربية.

وقال قرقاش عبر تويتر: “‏فخورون بما يحققه “برنامج الإمارات للفضاء” من إنجازات وطنية وعربية بإمتياز، فعندما يكون الطموح والعمل الجاد ثقافة راسخة تصبح الرؤية لا حدود لها”.

وأضاف: “رائد الفضاء سلطان النيادي مثال حي على الاستثمار الناجح للإمارات في مواطنيها وثقتها الكبيرة في قدراتهم وفي العلم كرافعة للنهضة و التنمية”.