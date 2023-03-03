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نشكركم على متابعتكم خبر أنور قرقاش: سلطان النيادي مثال حي على الاستثمار الناجح للإمارات في مواطنيها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 07:56 مساءً - متابعة – نغم حسن
أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن فخره بما يحققه “برنامج الإمارات للفضاء” من إنجازات وطنية وعربية.
وقال قرقاش عبر تويتر: “فخورون بما يحققه “برنامج الإمارات للفضاء” من إنجازات وطنية وعربية بإمتياز، فعندما يكون الطموح والعمل الجاد ثقافة راسخة تصبح الرؤية لا حدود لها”.
وأضاف: “رائد الفضاء سلطان النيادي مثال حي على الاستثمار الناجح للإمارات في مواطنيها وثقتها الكبيرة في قدراتهم وفي العلم كرافعة للنهضة و التنمية”.