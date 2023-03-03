نشكركم على متابعتكم خبر سلطان النيادي يصل إلى محطة الفضاء الدولية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصبح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة لمدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، بعد أن وصل المحطة، اليوم الجمعة، بعد رحلة استغرقت 25 ساعة تقريباً.

وانطلق النيادي يوم أمس الخميس، من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، على متن مركبة الإطلاق سبيس إكس، التي تتكون من صاروخ فالكون 9 تعلوه كبسولة “كرو دراجون” تعمل بشكل مستقل تسمى إنديفور.