نشكركم على متابعتكم خبر الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد على ضرورة الدعم الإنساني للمدنيين المتضررين من الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكدت سعادة الدكتورة هند حميد العليلي عضو المجلس الوطني الاتحادي ، على ضرورة تسليط الضوء على المدنيين المتضررين المباشرين من الحروب والصراعات عند مناقشة التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة وما خلفته النزاعات من آثار سياسية واقتصادية، حيث إن المدنيين في أمس الحاجة إلى الدعم الإنساني.

وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال مشاركة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية اليوم في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي وقضايا الأمن في برلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقد في مدينة الرباط المغربية، حول موضوع “التطورات الجيوسياسية والأمنية في مناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط”.

حضر اجتماع اللجنة مجموعة الشعبة البرلمانية الإمارتية في برلمان البحر الأبيض المتوسط سعادة كل من: عائشة محمد الملا رئيسة المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية، وصابرين حسن اليماحي، وضرار حميد بالهول أعضاء المجموعة، وسعادة عفراء راشد البسطي ، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.