نشكركم على متابعتكم خبر “دبي للاستثمار” توقع 4 مذكرات تفاهم بالأردن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وقّعت دبي للاستثمار أربع مذكرات تفاهم في إطار مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في عمان بالأردن.

وبحسب “وام”، شهدت هذه الخطوة مشاركة كلٍ من جلوبال فارما والإمارات لألواح الزجاج المسطح، الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وذلك في إطار التعاون المتبادل على مستوى قطاعي الأدوية والزجاج.

حضر حفل التوقيع مدير عام “شركة دبي للاستثمار الصناعي” ورئيس “جلوبال فارما” محمد سعيد الرقباني، حيث قام بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم عن جانب جلوبال فارما مع شركات مصرية وأردنية، في حين قام أحمد الشارد رئيس العمليات في دبي للاستثمار، بتوقيع مذكرة التفاهم الرابعة عن جانب شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح.

ووقعت جلوبال فارما، شراكة لنقل التكنولوجيا مع شركة “نرهادو انترناشيونال المصرية”، تتمحور حول تكنولوجيا التصنيع المتقدمة لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية في الإمارات العربية المتحدة.

كما قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع شركتين أردنيتين هما “شركة سافي فارما لصناعة الأدوية”، وشركة “اتقان للصناعات الدوائية”، تهدف إلى تسهيل نقل المعرفة في مجال البحث والتطوير للأدوية المبتكرة ذات القيمة المضافة، والتوسع في مجالات التصنيع والإنتاج.

وأكد أحمد الشارد، رئيس العمليات في دبي للاستثمار، أن هذه الشراكة ستشمل تزويد الإمارات لألواح الزجاج المسطح بمادة “رماد الصودا” أحد المواد الخام الرئيسية في إنتاج الزجاج.. مشيرا إلى أن الاتفاقية، والتي تأتي في إطار الإستراتيجية الصناعية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تُشكل دلالة واضحة على الجهود التي تتواءم مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى تعزيز ودعم الصناعات المستقبلية.