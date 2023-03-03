نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء الهند في نيودلهي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 08:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.

وقد جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الهندي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المشاركين في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد يومي 1 و2 مارس الجاري.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لدولة رئيس وزراء الهند تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياتهما لجمهورية الهند الازدهار والرخاء.

من جهته، حمل دولة ناريندرا مودي سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على متانة وقوة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجهورية الهند وقيادتهما، مشيراً إلى أن البلدين الصديقين شريكان من أجل البناء والتنمية وقد أثمرت شراكتهما الاستراتيجية الشاملة العديد من الإنجازات التنموية الداعمة لرؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وجدد سموه تأكيده على دعم دولة الإمارات لرئاسة الهند لمجموعة العشرين، مشيراً إلى أنها فرصة مثالية لتعزيز العمل متعدد الأطراف وإرساء نموذج مستدام للتعاون الدولي البناء في عدد من القضايا المهمة ومنها مكافحة التغير المناخي وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف وتمكين المرأة والطاقة المتجددة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.