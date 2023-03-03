نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 08:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب.

الرياح: شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج

فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:46 والمد الثاني عند الساعة 33:01

الجزر الأول عند الساعة 18:02 والجزر الثاني عند الساعة 04:54

بحر عمان: متوسط الموج

فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والمد الثاني عند الساعة 07:34

الجزر الاول عند الساعة 13:48 والجزر الثاني عند الساعة 02:54

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 20 95 45

دبي 29 19 95 40

الشارقة 30 19 95 35

عجمان 28 20 80 50

أم القيوين 29 20 90 45

رأس الخيمة 30 19 90 35

الفجيرة 27 20 80 30

العـين 32 18 80 30

ليوا 31 18 90 30

الرويس 28 16 80 30

السلع 28 17 90 40

دلـمـا 27 18 85 40

طنب الكبرى 26 22 80 45

طنب الصغرى 26 22 80 45

أبو موسى 26 22 85 50

محمد نبيل أبو طه/ عاصم الخولي