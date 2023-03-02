نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: الفن لغة الثقافات ومحرك الإبداع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 08:12 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الفن هو اللغة المشتركة بين الدول والثقافات، وأنه المحرك الرئيسي للخيال والإبداع في مختلف الحضارات.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمعرض آرت دبي، اليوم.. ونشر سموه تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “خلال زيارة معرض آرت دبي اليوم.. 130 صالة لعرض أعمال الفنانين من أربعين دولة حول العالم.. الفن هو اللغة المشتركة بين الدول والثقافات.. الفن هو المحرك الرئيسي للخيال والإبداع في مختلف الحضارات”.