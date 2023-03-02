نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيسة اليونان في ضحايا حادث تصادم قطارين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 08:12 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى فخامة إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية اليونانية الصديقة في ضحايا حادث تصادم القطارين الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيسة إيكاتيريني ساكيلاروبولو.