نشكركم على متابعتكم خبر “العربية أبوظبي” تبدأ رحلاتها المباشرة إلى باكو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 07:03 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت “العربية أبوظبي”، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن بدء رحلاتها المباشرة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي إلى مدينة باكو في أذربيجان.

وبحسب “وام”، تربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي و مطار حيدر علييف الدولي .. أبوظبي وباكو بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداءً من 13 سبتمبر 2023.

و قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: “يسرنا بدء رحلاتنا المباشرة بين أبوظبي ومدينة باكو التي تقدم مزيجا فريدا من أوروبا وآسيا.. وتعد باكو وجهة مهمة في خططنا التوسعية انطلاقاً من عاصمة دولة الإمارات المتحدة وتعزز التزامنا بتزويد عملائنا بخيارات سفر أوسع ومريحة فضلاً عن دعم قطاعي الطيران والسياحة في كلا البلدين”.. وتواصل العربية أبوظبي خطتها التوسعية والتزامها بتلبية احتياجات عملائها من خلال توسيع شبكة وجهاتها العالمية وتعتبر باكو الوجهة رقم 32 التي تم تسيير رحلات إليها انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي.