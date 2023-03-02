نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان فو فان ثونغ بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية فيتنام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 05:53 مساءً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة فو فان ثونغ، بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة فو فان ثونغ.





