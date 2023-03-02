نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم إدارة “الشارقة للبحوث” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم “9” لسنة 2023، بشأن تنظيم إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، “هيئة منطقة حرة”.

ونصّ المرسوم على تعيين الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، بصفتها رئيسة الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة، رئيسةً لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار “هيئة منطقة حرة”، ورئيسةً لمجلس إدارة المجمع.