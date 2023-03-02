نشكركم على متابعتكم خبر اللجنة المشرفة على مهمة Crew 6 تؤكد أن عملية الإطلاق سلسة جدا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قالت اللجنة المشرفة على مهمة “Crew 6″، إن عملية إطلاق المهمة كانت “سلسة جدا”، وفريق العمل قام بجهد ممتاز.

وانطلقت المهمة من المجمع رقم 39A، في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، ولاية فلوريدا “على مدى 6 أشهر، وفق “البيان”.

وشهدت قاعدة “كيب كانافيرال” انطلاق طاقم مهمة “سبيس إكس كرو 6″، على متن المركبة الفضائية “سبيس إكس دراجون انديفور”. والتي حملها الصاروخ “فالكون 9″، وتضم “سلطان النيادي”، اختصاصي المهمة. إلى جانب رائد الفضاء “ستيفن بوين” قائد المهمة، من “ناسا”، و”وارين هوبيرغ” قائد المركبة، من “ناسا”، و”أندري فيدياييف” اختصاصي مهمة روسكوزموس الروسية.

وانطلقت المهمة ضمن البعثة 69 إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستعمل من بين مهامها على تركيب الأجزاء النهائية لـ”iRosa”. وهي الألواح الشمسية التي يتم تركيبها في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى إجراء التجارب والأبحاث العلمية.