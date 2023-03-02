نشكركم على متابعتكم خبر “دبي للسلع المتعددة” يواصل الشراكات لجذب الشركات العاملة في مجال تقنيات التشفير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة – المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع – عن إبرام شراكة مع “DWF Labs” المؤسسة العالمية في صناعة أسواق الأصول الرقمية والاستثمار في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب “web3” بمختلف مراحلها بهدف توفير منصة نموّ جديدة بقيمة 5 ملايين دولار للشركات العاملة في مجالات تقنيات “web3” والبلوك تشين انطلاقاً من مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

وبحسب “وام”، بموجب الشراكة الجديدة ستقوم شركة “DWF Labs” بتطوير منصة “DWF Ventures Studio” والتي ستدعم بدورها الشركات الناشطة في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب “web3” والبلوك تشين انطلاقاً من الإمارة ومركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة باعتبارهما نقطة انطلاقة رئيسية للتوسع محلياً وإقليمياً ودولياً.

واستكمالًا للخدمات المتميزة والعديدة التي يقدمها مركز كريبتو توفر المنصّة مجموعةً من المزايا للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والتي تتخذ من مركز دبي للسلع المتعددة مقراً لها بما في ذلك الخدمات الاستشارية والوصول إلى استثمارات رؤوس الأموال الدولية وغير ذلك من خدمات دخول الأسواق المالية في البورصات من الفئتين الأولى والثانية فضلاً عن تقديم مجموعة من ورش العمل والاستثمارات الرأسمالية المباشرة.

وتهدف شركة “DWF” للاستثمار في 50 شركة ناشئة متخصصة في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب “web3” إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في أفضل الشركات أداءً مع تخصيص استثمارات بقيمة 500 ألف دولار للشركة الأكثر تميزاً من بين تلك الشركات.

و قال أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “تتمتع دبي بمكانة مرموقة عالمياً باعتبارها مركزاً رائداً على خارطة تقنيات الجيل الثالث من شبكات الويب web3 وقد اضطلع مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بدور محوري في إنجاح جهود الإمارة المبذولة في مجال تقنيات التشفير، وهو يضم اليوم أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات web3 والبلوك تشين على مستوى المنطقة. وتؤكد شراكتنا مع واحدة من أبرز العلامات التجارية العاملة في القطاع مستوى النضج والتطوّر الذي وصل إليه مجتمع أعمال تقنيات التشفير الذي عكفنا على تطويره وازدهاره خلال الفترة الماضية كما تُبرز آفاق الفرص التجارية المتميزة في إمارة دبي”.

ويوفر مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منظومة متكاملة لشركات تطوير خدمات وتقنيات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب web3 وغيرها من خدمات القيمة المضافة المرتبطة بها، بما يقدم للشركات وروّاد الأعمال في مجال تقنيات التشفير كل ما يحتاجونه لتوسيع نطاق عملياتهم.

ويضم مركز كريبتو حالياً أكثر من 550 شركة مما يجعله أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات web3 والبلوك تشين على مستوى المنطقة.