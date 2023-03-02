نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يشارك في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في الهند على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

يشارك سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي. التي انطلقت أعمالها أمس وتعقد على مدار يومين.

وتأتي مشاركة سموه على رأس وفد رفيع المستوى وفي ضوء دعوة دولة الإمارات للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين. بصفة دولة ضيف للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة منذ عام 2020.

وبذه المناسبة، أكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” على أهمية اجتماعات مجموعة العشرين التي تترأسها جمهورية الهند الصديقة. في تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، تجاه العديد من القضايا الملحة التي تشكل أولوية في الخطط التنموية كافة الهادفة لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام في المجتمعات.

وأكد سموه على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ودعم دولة الإمارات الثابت لرئاسة الهند لأعمال مجموعة العشرين. مشيرا إلى أن الإمارات والهند حققتا العديد من الإنجازات البارزة بفضل شراكتهما الاستراتيجية الشاملة.

وتوجه سموه بالشكر إلى جمهورية الهند على تنظيم اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي. معربا عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح خلال رئاستها لمجموعة العشرين.

وتضم اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين جلستين رئيسيتين. الأولى تعنى بمحاور تعزيز العمل متعدد الأطراف ودعم الإصلاحات، وأمن الطاقة والغذاء، والتعاون الدولي. حيث قدم سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، خلال الجلسة مداخلة عن أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف وتوجهات دولة الإمارات نحو أبرز بنود الأجندة العالمية خصوصاً في ضوء استضافة الدولة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب28” العام الجاري.

وركزت الجلسة الرئيسية الثانية، وفق “وام”، على قضايا مكافحة الإرهاب، ورعاية المواهب، ومواجهة مخاطر الأزمات والكوارث.