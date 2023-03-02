نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: أبناء الإمارات فخر وعز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

شدد صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أن أبناء الإمارات يرسمون لشباب العرب طريقاً كله أمل وعلم.

وقال سموه في تغريدة على تويتر: “انطلق ابن الإمارات سلطان النيادي تحوطه رعاية الله وعنايته إلى الفضاء اليوم، ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد تستغرق ستة أشهر لمحطة الفضاء الدولية”.

وأضاف: “أبناء الإمارات فخر وعز.. أبناء الإمارات يرفعون رؤوسنا في العالم.. ويرسمون لشباب العرب طريقاً كله أمل وعلم”.