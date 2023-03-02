نشكركم على متابعتكم خبر الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ينمو 7.6% خلال 2022 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد معالي “عبد الله بن طوق المري”، وزير الاقتصاد، اليوم الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 7.6% في عام 2022.

وتحدث معاليه خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر “إنفستوبيا” 2023، الذي تستضيفه أبوظبي، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال من أكثر من 40 دولة.

ويقام المؤتمر بالشراكة مع منتدى “سولت” لريادة الأعمال والاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، و”كريبتو دوت كوم”.