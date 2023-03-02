نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: انطلاقة جديدة لطموح الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، أن دولة الإمارات حققت انطلاقة جديدة لطموحها. مع انطلاق ثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية.

وقال سموه في تغريدة على تويتر: “انطلاقة جديدة لطموح دولة الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي في ثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية.. أدعو الله له بالتوفيق والعودة سالماً إلى أهله وبلده.. فخورون به وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية”.

وسجلت الإمارات تاريخاً جديد اً للعرب في الفضاء، وهي تنطلق في أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في التاريخ. والتي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية. في تمام الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الإمارات.