نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية يوم الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تنطلق يوم الاثنين القادم فعاليات الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتستمر حتى الأربعاء 8 مارس، بتنظيم من وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ويوفر المعرض فرصاً وظيفية لمجندي الخدمة الوطنية الذين أتموا متطلبات البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية. من خلال توفير الوظائف المناسبة لهم، وتسهيل إجراءات التوظيف من قبل الجهات المشاركة.

ويشارك في المعرض المقبل أكثر من 40 مؤسسة من مختلف القطاعات، والذي يعد زيادة بنسبة 100% عن مشاركي النسخة الماضية من المعرض.

وتستعرض الجهات المشاركة ضمن مساحة إجمالية تقارب 2292 متراً مربعاً، العديد من الوظائف الشاغرة للخريجين من المجندين. الذين يتمتعون بالمسؤولية والانضباط والمهارات والقيم العالية التي غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.