نشكركم على متابعتكم خبر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي: “بكم معاكم نوصل الفضاء وأبعد إن شاء الله” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وجه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي رسالة قبل الانطلاق إلى الفضاء في أطول رحلة للعرب إلى الفضاء.

وقال النيادي: “نحن دائماً وأبداً معكم بنوصل الفضاء وأبعد إن شاء الله”.

“مشكورين، جزاكم الله الخير، وانشالله اليوم منطلقين، وبإذن الله بتكون مهمة ناجحة وإطلاق ناجح، ناطرين دعاويكم”.

وأضاف النيادي: “بكم معاكم نوصل الفضاء وأبعد إن شاء الله، مع السلامة”.