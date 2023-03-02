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حمدان بن محمد يصل مركز “محمد بن راشد للفضاء” لمتابعة انطلاق مهمة CREW-6

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إلى مركز “محمد بن راشد للفضاء” لمتابعة انطلاق مهمة CREW-6.

وتحمل هذه الرحلة على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي ينطلق خلال دقائق في أطول مهمة فضائية عربية إلى محطة الفضاء الدولية.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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