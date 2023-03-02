نشكركم على متابعتكم خبر الممثل كيفن هارت يودع منصبه كأول سفير لشؤون جزيرة ياس أبو ظبي! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ودع الممثل الأمريكي الشهير كيفن هارت، منصبه كأول سفير لشؤون جزيرة ياس أبو ظبي، الوجهة الترفيهية الرائدة في الإمارة.

وبحسب مواقع، أعلنت جزيرة ياس عن رغبتها بتعيين سفير جديد لشؤون الجزيرة خلفاً للممثل الكوميدي هارت، الذي تم تعيينه العام الماضي، والذي ساهم في تعزيز مكانة الجزيرة كأفضل وجهة ترفيهية على مستوى العالم.