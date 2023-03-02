نشكركم على متابعتكم خبر “سلطة دبي البحرية” تطلق محفظة من المبادرات النوعية خلال “معرض دبي العالمي للقوارب” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 08:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، على محفظة المبادرات والتقنيات التي تقدمها سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لصالح مستثمري ورواد القطاع البحري في إمارة دبي خلال الدورة الـ 29 من معرض “دبي العالمي للقوارب 2023″، وذلك على النحو الذي يقدم تجربة متميزة للمقيمين والزائرين من أصحاب القوارب واليخوت لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأنشطة الترفيهية والرياضات البحرية.

وبحسب “وام”، استعرضت السلطة مبادراتها الخاصة بالوسائل البحرية الترفيهية في منصتها بجناح “حياة اليخوت الفاخرة” بالمعرض، والذي تستمر فعالياته حتى 5 مارس الحالي بمنطقة “دبي هاربر”، سعياً نحو دعم وتمكين القطاع البحري يإمارة دبي، وذلك في ضوء ارتفاع نسبة إقبال اليخوت الأجنبية الزائرة إلى مياه دبي بواقع 156% مقارنة بالعام الماضي علاوةً على زيادة نسبة الرخص الصادرة لصالح الوسائل البحرية الترفيهية بنسبة 37 %.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إن محفظة المبادرات النوعية التي تستعرضها منصة السلطة خلال مشاركتها بالمعرض في دورته الجديدة، تتضمن ابتكار طرق جديدة للقيام بالفحص الفني الإلزامي للوسيلة البحرية من خلال استعراض مبادرة الفحص الفني الذاتي الآني (التفتيش الذكي) لتسهيل الإجراءات لصالح المتعاملين عند ترخيص أو تجديد ترخيص الوسيلة البحرية.

وأضاف الشيخ سعيد، أن منصة سلطة دبي البحرية تقدم عدداً من المبادرات بجناح حياة اليخوت الفاخرة لتيسير رحلة المتعامل من بينها إتاحة تسجيل أو تجديد رخص الدراجات المائية الترفيهية (جت سكي) لمدة عام أو عامين، إضافة إلى تفعيل خدمة التفتيش الذاتي لوسائل النزهة البحرية (حتى 12 متراً) عن طريق تحميل الصور المطلوبة بشكل إلكتروني، وكذلك خدمات التجديد الفوري لتصاريح الأنشطة البحرية، وتسجيل الوسائل البحرية وترخيص الطواقم من خلال المنصات الرقمية الذكية بمنصة السلطة.

وأوضح أن المنصة تستعرض خريطة دبي البحرية التفاعلية التي تتيح التعرف على مناطق الرسو والأنشطة الترفيهية، والأماكن السياحية، ومناطق رسو السفن التجارية، بالإضافة إلى المناطق المحظورة، مشيرا إلى أن محتويات الخريطة محدثة بشكل دوري حرصاً على تقديم تجربة متميزة للمتعاملين من الزوار والمقيمين للتمتع بممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضات البحرية.