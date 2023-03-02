نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يوجه بتخصيص أراض صناعية بالذيد لمقاولي دبا الحصن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 07:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة التخطيط والمساحة، بتخصيص أراض صناعية في مدينة الذيد لكافة المقاولين المواطنين العاملين في دبا الحصن لتكون مخازناً لمعداتهم.

وبحسب “وام”، قال سعادة خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، إنه يجري حاليا التنسيق مع بلدية دبا الحصن لإلغاء شرط أن تكون المخازن في دبا الحصن.