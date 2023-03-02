نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يعتمد التقسيم الإداري الجديد لضواحي مدينة خورفكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 07:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التقسيم الإداري الجديد لضواحي مدينة خورفكان. وبحسب “وام”، يشمل التقسيم الإداري الجديد، ضاحية سيح الخور التي تضم “حي البردي وحي البطحاوات وجبل المنزل وجبل الرابي”، وضاحية الحوامي وتضم “حي المديفي وحي حياوة وجبل العوين وجبل سيدة وجبل الدورة”.





