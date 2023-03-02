نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد الشارقة يوجه بتقديم إعفاءات للمتأثرين بمشروع الصرف بمويلح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 07:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة تقديم بعض الإعفاءات والتخفيضات لأصحاب المحلات التجارية التي تأثرت خلال العمل في مشروع محطة الصرف الصحي في مويلح.

وبحسب “وام”، قال سعادة علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، إن تكلفة المشروع بلغت 482 مليون درهم، وسيبدأ التشغيل التجريبي للمحطة خلال أيام.