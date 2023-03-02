نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يعتمد سياسات لدعم جهود دبي في مجال الاستدامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مارس 2023 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حزمة من السياسات والمشاريع التي تتماشى مع إعلان رئيس الدولة 2023 عاماً للاستدامة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ترأست اجتماع المجلس التنفيذي في دبي، واعتمدنا حزمة من السياسات والمشاريع التي تتماشى مع إعلان رئيس الدولة 2023 عاماً للاستدامة».

وأكد سموه أن «دبي عازمة على تقديم نموذج عالمي فريد يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وجهود الاستدامة والمحافظة على البيئة في ظل استعداد الإمارات لاستضافة COP28».