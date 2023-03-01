نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع اليونان وتعزي في ضحايا اصطدام قطارين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليونان الصديقة في ضحايا اصطدام قطارين في مدينة لاريسا وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وبحسب “وام”، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في بيان لها- عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية اليونان وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.