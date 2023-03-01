نشكركم على متابعتكم خبر سلطان القاسمي يستقبل ضيوف منتدى المعرفة والتعليم في الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم الأربعاء، وفداً من العلماء المشاركين في منتدى المعرفة والتعليم الذي تنظمه الجامعة الأميركية بالشارقة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

وبحسب “وام”، رحب سموه بالوفد الزائر لإمارة الشارقة، مثمناً سموه التعاون العلمي بين جامعات الشارقة والمؤسسات الأكاديمية العلمية الدولية، وأهمية الزيارات العلمية للعلماء والمتخصصين، مما يسهم في تبادل الخبرات وإثراء الجوانب المعرفية وتطويرها لفائدة ومستقبل العملية التعليمية بأركانها المتكاملة لمصلحة المتعلمين.

وناقش الاجتماع أهمية تطوير المنظومة التعليمية ومستقبل التعليم بشكل عام، والمعينات والوسائل الخاصة به، وما ستكون عليه البيئات التعليمية في المستقبل، إضافة إلى أهمية إعداد المعلمين وتدريبهم، والاهتمام بتوفير مصادر المعرفة المتعددة دعماً للبحث العلمي والارتقاء بمهاراته لدى الطلبة ليكون كل منهم مشروع باحث متمكن.

وتناول الاجتماع عدداً من التجارب العالمية المتميزة في المجالات التعليمية المختلفة، ودور المؤسسات التربوية في العمل على تعزيز التعليم، داخل وخارج القاعات المخصصة للدراسة، والسعي نحو مزيد من الابتكار عبر الاستفادة من التكنولوجيا والوسائل المتنوعة لإثراء عملية التعلم والتعليم وتحسين عمليات الفهم والاستيعاب لدى الطلاب وتوسيع معارفهم وتوجيههم وتحفيزهم.

من جانبهم، أشاد الوفد بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم التعليم بالإمارة، وخطط سموه المتواصلة والمستمرة للارتقاء به في مراحله كافة، مما أسهم في النهضة التعليمية والمعرفية والبيئة التربوية المتميزة في جميع المرافق العلمية بالإمارة.