نشكركم على متابعتكم خبر فتح باب التسجيل للمدارس الحكومية ومدارس الأجيال ومسار النخبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم، عن فتح باب التسجيل للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2023-2024.

كما أعلنت المؤسسة فتح باب نقل الطلاب من المدارس الخاصة إلى الحكومية، إضافة إلى التسجيل في مدارس الأجيال ومسار النخبة.

ويستمر التسجيل في المدارس الحكومية حتى 24 مارس، وفي مسار النخبة إلى 8 مارس. أما مدارس الأجيال فيستمر تسجيل الفترة الأولى للصف الأول حتى 24 مارس. في حين يبدأ تسجيل الفترة الثانية من الصف الثاني إلى الرابع من 1 يونيو حتى 26 يونيو.