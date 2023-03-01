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نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تنفذ تمريناً أمنياً في مدينة خورفكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل
تنفذ شرطة الشارقة تمريناً أمنياً في مدينة خورفكان على طريق الشيخ خالد القاسمي، صباح يوم غد الخميس، في تمام الساعة 8:00.
وذكرت شرطة الشارقة أن التمرين يصاحبه إغلاق كلي من دوار مجلس خورفكان الأدبي، إلى تقاطع الإشارة الضوئية بالاتجاهين، وقد يصاحب التمرين تحرك وحدات عسكرية.
وأضافت: “يرجى من الجمهور الكريم عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة حفاظاً على السلامة العامة”.