اخبار الخليج / اخبار الإمارات

شرطة الشارقة تنفذ تمريناً أمنياً في مدينة خورفكان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تنفذ تمريناً أمنياً في مدينة خورفكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

 

تنفذ شرطة الشارقة تمريناً أمنياً في مدينة خورفكان على طريق الشيخ خالد القاسمي، صباح يوم غد الخميس، في تمام الساعة 8:00.

 

وذكرت شرطة الشارقة أن التمرين يصاحبه إغلاق كلي من دوار مجلس خورفكان الأدبي، إلى تقاطع الإشارة الضوئية بالاتجاهين، وقد يصاحب التمرين تحرك وحدات عسكرية.

 

وأضافت: “يرجى من الجمهور الكريم عدم التصوير والابتعاد عن موقع التمرين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة حفاظاً على السلامة العامة”.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا